Elektro-Mobilität in Wermelskirchen Sechs E-Ladeplätze am „Obi“-Baumarkt installiert

In unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt bzw. -abfahrt ist Wermelskirchen um sechs Ladeplätze für Elektro-Autos reicher: Am „Obi“-Baumarkt am Biberweg hat der „orange“ Do-it-yourself-Riese, dessen Systemzentrale auch ihren Sitz in Wermelskirchen hat, drei Ladesäulen installiert, an denen jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Damit gehört der Wermelskirchener Baumarkt-Standort deutschlandweit zu den ersten „Obi“, die mit einer Strom-„Tankstelle“ ausgestattet sind – weitere Standorte sollen folgen.