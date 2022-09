Hilfe im stressigen Alltag in Wermelskirchen : „Oasentag“ als Auszeit für pflegende Angehörige

Hilfe im stressigen Alltag in Wermelskirchen

Wermelskirchen Familie, Beruf und Pflege – der Alltag von pflegenden Angehörigen ist mehr als ausgefüllt. Und nicht selten steigt in manchen die Panik auf, alle Aufgaben auch wirklich erledigen zu können. Hier wird eine „Auszeit“ angeboten.

Oft bleibt dann in dem stressigen Alltag kaum noch Zeit für eigene Interessen oder für wichtige soziale Kontakte. Doch darunter leiden Körper und Seele.

Um Möglichkeiten zu finden, kleine, erholsame Auszeiten für sich selbst zu schaffen, findet ein „Oasentag“ für pflegende Angehörige statt am Samstag, 10. September, 10 bis 14 Uhr, im Haus der Begegnung, Schillerstr. 6. Anmeldungen sind erwünscht an E-Mail hdb@rg-diakonie.de oder telefonisch unter 02196 – 84726. Unter www.begegnung-wermelskirchen.de gibt es auch weitere Informationen zu dem Tag, an dem unterschiedliche Angebote vorgestellt werden, die dabei helfen zu entspannen und wieder neue Kraft zu tanken.