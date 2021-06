Gemeinden entscheiden in Dhünn und Dabringhausen : Nur noch ein Pfarrer für beide Dörfer

Dhünn/Dabringhausen Der Pfarrer Reinald Rüsing und das Pfarrerehepaar Elke und Rüdiger Mielke gehen in Ruhestand. Deshalb ist eine pfarramtliche Verbindung in 2022 geplant.

So werden an diesem Sonntag die Dhünner zur Gemeindeversammlung eingeladen. Beginn ist am 6. Juni um 11 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche. Dort erfahren die Gemeindeglieder alle Details zur pfarramtlichen Verbindung von Dhünn und Dabringhausen; es soll über Aufgaben und Chancen miteinander beraten werden. Spricht sich die Gemeindeversammlung für die Verbindung aus, wird das Presbyterium einen entsprechenden Beschluss fassen und ihn auf den kirchlichen Genehmigungsweg über den Kirchenkreis in Lennep und die Kirchenleitung in Düsseldorf schicken. Nach der Genehmigung erfolgt die Ausschreibung der Pfarrstelle zum 1. August 2022.