Fahrradklima-Test des ADFC Nur eine „4“ fürs Radeln in Wermelskirchen

Info

Am 29. April startet der ADFC Wermelskirchen/Burscheid zu einer gemütlichen Radtour mit Selbstverpflegung zur Kirschblüte an die Wupper. Teffpunkte sind um 11 Uhr am Alten Bahnhof in Burscheid, Montanusstraße 15 a, und um 11.45 Uhr am Hotel „Zum Schwanen“ (Schwanen 1) in Wermelskirchen. Die Tour ist rund 45 Kilometer lang und verläuft auf Nebenstraßen, Wirtschaftswegen sowie der Balkantrasse. Es sind 430 Höhenmeter zu überwinden. Entlang der Sengbachtalsperre führt der Weg an die Wupper. Dem Flussverlauf folgend, verläuft die Strecke am Balkhauser Kotten vorbei nach Rüden, wo die japanischen Kirschbäume ihre Farbenpracht entfaltet haben. Über Leichlingen geht es ab Opladen auf dem Panorama-Radweg Balkantrasse über den blühenden Leverkusener Obstweg zurück nach Burscheid beziehungsweise Wermelskirchen.

Informationen unter www.adfc-berg.de oder bei Sabine Krämer-Kox unter ☏ 01520 / 5843574.