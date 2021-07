Corona-Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Nur ein Wermelskirchener ist mit Covid-19 infiziert

Eine Hausärztin zieht in ihrer Praxis eine Spritze mit Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson auf. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Wermelskirchen Das ist sicher kein gutes Zeichen: Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis steigt der 7-Tage-Inzidenzwert wieder an. Er liegt laut Robert-Koch-Institut am Freitag bei 6,2 – 2,2-Punkte höher noch als am Vortag.

Das Kreisgesundheitsamt meldete am Freitag siebe weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet – darunter keine Personen aus Wermelskichen. Kreisweit sind 36 Personen aktuell infiziert. In Wermelskirchen nur noch eine Person.

132 Bürger befinden sich in Quarantäne – in Wermelskirchen sind es fünf. Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, darunter eine in intensivmedizinischer Betreuung.

Am Donnerstag ließen 4616 Personen eine Bürgertest machen, zwei waren positiv. Die Impfquote liegt inzwischen bei63,4 Prozent kreisweit.