Werbung für bergische Sehenswürdigkeit: Altenberger Dom als „Zahlungsmittel“

(tei.-) Der Altenberger Dom als Zahlungsmittel? Warum eigentlich nicht, dachte sich die Tourismus-Marketinggesellschaft „Das Bergische“, denn schließlich ziert die Vorderseite der aktuellen 20-Euro-Scheine bereits ein gotisches Spitzbogenfenster, und tatsächlich gab es während der Inflation in den zwanziger Jahren des vergangen Jahrhunderts eine Notgeld-Banknote, die die Westansicht des Domes zierte.

Die Null-Euro-Scheine wurden in Frankreich entwickelt, seit 2015 gibt es sie in ganz Europa. Auf der Vorderseite tragen sie immer Abildungen von regionalen Sehenswürdigkeiten oder berühmten Personen. „Auch in unseren Nachbarregionen gibt es bereits solche Scheine, die die Müngstener Brücke, die Wuppertaler Schwebebahn oder der Neandertaler zieren. Da lag es für uns natürlich nahe, auch ein solches Souvenir auf den Markt zu bringen“, so Kelter weiter.