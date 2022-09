Gedenken der NS-Opfer in Wermelskirchen : Stolperstein für Wermelskirchenerin

Gertrud Nollert (hier im Jahr 1974) lebte nach ihrer KZ-Haft noch 44 Jahre in Wermelskirchen und heiratete dort Gustav Hartmann. Foto: Thomas Martin Krüger

Wermelskirchen Am 23. September soll in Dresden an das Leben von Gertrud Hartmann erinnert werden. Die ehemalige Zeugin Jehovas floh 1952 vor den Nazis nach Wermelskirchen und lebte dort 44 Jahre lang. Thomas Martin Krüger hat ein Buch über die NS-Opfer geschrieben.

Thomas Martin Krüger interessiert sich schon seit Längerem für die Biografien von NS-Opfern, insbesondere für die von den Zeugen Jehovas, die in der Zeit von 1933 bis 1945 in Konzentrationslagern gesperrt und von ihrem Glauben abgebracht werden sollten, dann wären sie frei gekommen. Etwa 1000 von 25.000 in Deutschland Lebenden haben damals ihr Leben verloren. Gekennzeichnet wurden die Zeugen Jehovas mit dem lila Winkel.

Einer von ihnen war der Wermelskirchener Ludwig Bischoff, der Großvater von Krüger, der ins KZ Sachsenhausen verschleppt wurde, in dem zeitweilig viele Bibelforscher, wie die Zeugen Jehovas bis 1931 genannt wurden, unter den Lagerhäftlingen waren. Dieses überlebte er. Um seiner zu gedenken, wurde im vergangenen Jahr auch ein Stolperstein auf der Berliner Straße 112, vor Bischoffs Wohnhaus in Wermelskirchen, verlegt.

Info Woran die Zeugen Jehovas glauben Jesus Christus Zeugen Jehovas sehen Jesus als ein von Gott erschaffenes Wesen. Für sie ist er nicht Teil der Trinität, so wie bei den Christen. Sie glauben, dass im Gotteskrieg „Harmagedon“ alle Feinde Gottes vernichtet werden. Danach beginnt ein 1000-jähriges Friedensreich. Anzahl In Deutschland wird die Zahl der aktiven Zeugen Jehovas auf 160.000 geschätzt. Weltweit lag die Zahl 2019 bei etwa 8,5 Millionen.

Nun soll ein zweiter Stolperstein für Gertrud Hartmann, die 44 Jahre lang in Wermelskirchen lebte, folgen. Dieser soll am Freitag, 23. September, in Dresden auf der Schäferstraße 9, ihrem damaligen Wohnort, verlegt werden. Im Anschluss daran wird es um 19 Uhr eine Veranstaltung im Stadtmuseum in Dresden geben.

Hartmann, ebenfalls eine Zeugin Jehovas, wuchs in Dresden auf, erlernte dort das Friseurhandwerk. Im Alter von 30 Jahren wurde sie verhaftet. Sie kam ins Frauen-KZ Moringen, da sie trotz eines Verbots der Bibelforscher für diese tätig war. Im KZ weigerten sich Hartmann und andere Zeuginnen Jehovas, eine Radioansprache von Hitler anzuhören, da sie nur Jesus als ihren Führer anerkannten. Daraufhin wurden sie hart bestraft. Auch das Nähen von Munitionstaschen für Soldaten verweigerten die Frauen, zur Strafe mussten sie hungern und in der Kälte tagelang frieren.

Ende 1950 bis Anfang 1951 wurden immer mehr Zeugen Jehovas inhaftiert. Personen, mit denen Hartmann über ihren Glauben gesprochen hatte, informierten sie daraufhin, dass die Behörden bereits nach ihr suchten. Hartmann überlegte dann nicht lange und floh sofort, erst nach West-Berlin, dann per Flugzeug weiter nach Hannover. Dort wohnte sie eine Zeit lang bei ehemaligen KZ-Häftlingen. Am 18. September 1952 zog sie schließlich in den Wiesenweg 5 in Wermelskirchen – fünf Tage nach ihrer Hochzeit mit Gustav Hartmann. Gertrud kümmerte sich auch um sein zehnjähriges verwaistes Enkelkind, das bei den beiden aufwuchs. Bis zu ihrem Tod am 26. September 1996 im Alter von 90 Jahren blieb Gertrud Hartmann aktiv mit der Gemeinde von Jehovas Zeugen in Wermelskirchen verbunden.

Hartmann war jedoch nicht die einzige Überlebende der grausamen NS-Verfolgung, die aus dem Osten ins Bergische Land geflohen war. Mit weiteren Opfern kam Krüger, der beruflich auch eine Zeit lang im Osten Deutschlands lebte, schließlich durch seinen Großvater Ludwig Bischoff in Kontakt. Krüger begann, die Vergangenheit der NS-Opfer nachzurecherchieren. Auf diesem Weg lernte der 58-Jährige Iris Kausemann, Vorsitzende des Bergischen Geschichtsvereins und Vorsitzende des Vereins Bergische Zeitgeschichte, kennen. Sie brachte den geborenen Wermelskirchener, der heute in Bonn lebt, auf die Idee, ein Buch mit dem Titel „Die Verfolgung der Zeugen Jehovas 1933 bis 1945 in Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen“ zu schreiben.

Die Idee gefiel Krüger sehr. „Ich habe mich aus Interesse zu meiner eigenen Biografie dem Buch gewidmet und liebe es, in den Archiven nachzuforschen“, sagt Krüger. Mit der Recherche setzte sich der Autor, der hauptberuflich in einer Steuerkanzlei arbeitet, auch intensiv auseinander: Das Buch enthält Geschichten von 91 Männern, Frauen und Kindern, damaligen Zeugen Jehovas. Sie verloren ihren Arbeitsplatz, wurden als Kinder weg von den Eltern in NS-Erziehungsheime gebracht, von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) gejagt, misshandelt und wurden teilweise mehr als acht Jahre lang in KZs interniert.

61 Abbildungen von meist unveröffentlichten, zeitgenössischen Fotos, früheren Zeitschriften der Bibelforscher und originale Archivdokumente geben weiterführende Informationen.

Im Vorwort befinden sich außerdem die Grußworte der Bürgermeister von Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen.