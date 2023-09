Informationsveranstaltung in Wermelskirchen Schutz vor Sabotage und Datenlecks bei Verwaltungen

Die Initiative für diese Veranstaltung, die in dieser Form erstmalig in NRW durchgeführt worden sei, habe sie ergriffen, erläuterte Bürgermeisterin Marion Lück: „Ich bedanke mich ausdrücklich beim Innenministerium des Landes NRW, das sich bereit erklärt hat, diese Informationsveranstaltung für die Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises durchzuführen. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist klar, dass sich die Zeiten verändert haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns in bestimmten Bereichen besser schützen.“