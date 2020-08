NRW-Innenminister besucht Wermelskirchen : „Wir müssen uns alle an die Regeln halten“

Wermelskirchen NRW-Innenminister Herbert Reul spricht beim Empfang der CDU Wermelskirchen über innere Sicherheit und welche Lehren aus der Corona-Zeit gezogen werden können.

Herbert Reul hat in diesen Tagen viel zu tun. „Drei neue Probleme an einem Tag“, erzählt der NRW-Innenminister, „und zwar so richtig dicke Dinger“. Trotzdem fährt er am Freitag mit einem Tross schwarzer Limousinen vor dem Rathaus vor. Wie immer hat er für seinen Besuch in Wermelskirchen Gedanken zur inneren Sicherheit mitgebracht. Die Gäste, die mit zwei Metern Abstand zueinander sitzen, sind größtenteils Fans. Das zeigt sich schnell. Er sei der beste Innenminister, den NRW je gehabt habe, lobt CDU-Chef Stefan Leßenich, bevor er Reul das Mikrofon überlässt. Der mahnt zur Demut: „Abgerechnet wird erst am Schluss“, sagt er und zieht dann doch eine kleine Zwischenbilanz nach drei Jahren als Innenminister – und sechs Monaten Corona-Pandemie.