Glasfaserausbau in Wermelskirchen „Novanetz“-Ausbau macht nächsten Schritt

Dass in den jeweiligen Gebieten, in die „Novanetz“ Glasfaser bringen will, kein Weg für denjenigen, der diese Technologie nutzen will, an dem Unternehmen vorbei führt, bestätigte Dennis Kornehl und skizzierte die Rechtslage: Zwar gelte in Deutschland die Open-Access-Regel, wonach ein anderer Anbieter seine Produkte auf der „Physik“, dem Glasfasernetz, grundsätzlich anbiete dürfe, aber: „Hier gilt die Hol-Schuld, also der Anbieter muss auf den anderen zugehen.“