Einsatz für Geflüchtete in Wermelskirchen : Notruf der Flüchtlingsinitiative

Wermelskirchen In den Sommerferien drohen Engpässe bei der Betreuung der Flüchtlingskinder. Dann werden auch noch die Schulkinder im Gemeindezentrum erwartet.

Mit verschiedenen Farben hat Annegret Hachenberg die Einsatzliste markiert. Sie sitzt inmitten von Legosteinen, Puzzle-Teilen und Stiften im Gemeindezentrum am Markt und organisiert die Kinderbetreuung, die parallel zu den Sprachkursen stattfinden. Mehr als 100 Geflüchtete aus der Ukraine nehmen das Angebot der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ an. Dreimal in der Woche laden Ehrenamtliche zum Sprachkursus ein. Und während die Erwachsenen die fremde Sprachen lernen, spielen die Kinder. „Hier, hier und hier wird es knapp“, sagt Annegret Hachenberg und zeigt auf die roten Blitze in ihrer Liste. Am Montagabend hat sie einen Hilferuf an mögliche Ehrenamtliche gesendet: Die Ferienzeit führe dazu, dass die Kinderbetreuung in den nächsten Monaten nicht mehr gesichert sei, hatte sie verkündet. Und: „Wir kriegen die Krise.“ Sie hatte dringend um Unterstützung gebeten – unter Rentnern genauso wie unter Schülern, die in den Ferien Zeit haben.