Festtage und Jahreswechsel in Wermelskirchen Betriebsferien bei der Stadt – wo es Hilfe gibt

Im Hallenbad am Quellenweg gelten geänderte Öffnungszeiten. Am Samstag, 23. Dezember, an Heiligabend, 24. Dezember, und an den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, ist das Hallenbad geschlossen. Auch Silvester, 31. Dezember, und am Neujahrstag, 1. Januar, bleiben die Türen zu. Nach Weihnachten kann das Hallenbad von Mittwoch bis Freitag, 27. bis 29. Dezember, je von jeweils 8 bis 15 Uhr besucht werden. Ab Dienstag, 2. Januar, gelten die üblichen Öffnungszeiten des „Quellenbads“.