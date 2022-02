Corona-Situation in den Kindergärten in Wermelskirchen : Notbetreuung in zwei Gruppen der Kita Wirtsmühle

Corona-Situation in den Kindergärten in Wermelskirchen

Wermelskirchen Aufgrund der aktuellen Personalsituation schränkt die Stadt Wermelskirchen das Betreuungsangebot für Kinder in der Kita Wirtsmühle ein, teilt das Jugendamt mit. Eine Gruppe ist dort bereits geschlossen.

„Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Betreuung mit erkranktem und/oder isoliertem Personal derzeit nicht stattfinden kann“, sagt Jugendamtsleiterin Barbara Frank, die außerdem darauf hinweist, dass sich das Angebot der Notbetreuung nur an Familien richtet, die beruflich zwingend auf eine Betreuung angewiesen ist. „Alle anderen Familien bitten die Mitarbeitenden der Kita und ich um Verständnis für diese schwierige Situation“, so die Jugendamtsleiterin.

In anderen Kitas der Stadt hat sich die Lage hingegen wieder deutlich entspannt: In der Kita Jahnstraße und in der Kita Bussardweg sind wieder alle Gruppen geöffnet, nur in der Kükengruppe der Jahnstraße wird die Notbetreuung noch bis Freitag, 11. Februar, aufrechterhalten. Im Bussardweg gelten für die Nestgruppe noch eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Kita Forstring kann ab Mittwoch, 9. Februar, wieder den Regelbetrieb aufnehmen. In der Kita Grunewald geht’s voraussichtlich am Donnerstag, 10. Februar, wieder mit allen Gruppen los. Ab dem heutigen Montag kann aber bereits eine zweite Notgruppe öffnen.