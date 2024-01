Jecke Zick in Wermelskirchen Die Löher Narren feiern diese Session doppelt

Wermelskirchen · Vor genau 30 Jahren bauten die Karnevalisten in Löh ihren ersten eigenen Karnevalswagen zur Teilnahme am Rosenmontagszug in Dabringhausen. In diesem Jahr feiern sie also ihren runden Geburtstag – mit vielen bunten Ideen und einer Reaktivierung der Tänzer.

16.01.2024 , 05:55 Uhr

Die Männer der Löher werkeln derzeit an ihrem Wagen für den Rosenmontagszug – verraten aber noch nicht, wie er aussehen wird. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski