In Wermelskirchen : Nikolaus-Umzug füllt den Weihnachtsmarkt

In Wermelskirchen

Traditionell holt der Nikolaus die Kinder auf die Bühne, die am Tag des Umzugs Geburtstag haben: die vierjährige Jela, die Papa Simon Pfläging zur Bühne geleitete, durfte sich über die persönliche Gratulation vom Nikolaus freuen. Foto: Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der Nikolaus-Umzug sorgte bei kleinen Kindern für glänzende Augen unterm Naturweihnachtsbaum. Der Nikolaus saß in diesem Jahr mit auf dem Bock der Kutsche, die die Engelchen zur Bühne brachte.

Einen respektvoll-ehrfürchtigen Abstand von gut einem Meter hielt der dreijährige Oscar schon ein, Angst hatte der Junge bei seiner ersten Begegnung mit dem Nikolaus und seinem dunklen Begleiter Hans Muff aber nicht. Ob der denn immer recht artig gewesen sei, wollte der Nikolaus von Oscar wissen. Das bejahte Oscar selbstbewusst und seine Eltern, Julia und Christian Tissot, stimmten lächelnd zu: „Meistens“. Grund genug für den Nikolaus, tief in seinen Korb mit Süßigkeiten zu greifen und dem Jungen eine Handvoll Süßigkeiten zu schenken. Die Wermelskirchener Familie gehörte wie viele andere zu den Teilnehmern der mittlerweile 94. Auflage des Nikolaus-Umzuges, der den Tross mit dem Mann im roten Mantel und mit weißem Rauschebart, Hans Muss, den sechs bergischen Engelchen sowie dem Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde vom Schwanenplatz zum Markt Bergische Weihnachten am Fuß der Carl-Leverkus-Straße an Deutschlands größten Naturweihnachtsbaum führte.