1255 Mitglieder in Wermelskirchen: Niedrigzinsen belasten das Vermögen der Sterbekasse

1255 Mitglieder in Wermelskirchen

Wermelskirchen (sng) Niedrige Zinsen freuen Kreditnehmer. Wer allerdings, wie die Katholische Sterbekasse Wermelskirchen, Vermögen anlegt, ist weniger glücklich: Waren es einst noch zwischen 10.000 und 14.000 Euro jährlich, konnte die Sterbekasse, die ein sogenannter „Kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“ ist, in 2018 nur 2069 Euro an Zinsen erwirtschaften.

Zum Ende des vergangenen Jahres verfügte die Sterbekasse über ein Vermögen von knapp 550.000 Euro, rund 8600 Euro weniger als am 31. Dezember 2017.

„Wir haben in jedem Jahr mehr Todesfälle“, kommentierte Kassiererin Katharina Gerding die Zahlen auf der Sterbekasse- Mitgliederversammlung im Katholischen Pfarrzentrum St. Michael vor sieben Anwesenden. Der Vorsitzende Franz Gerding verwies auf 35 Mitglieder, die in 2018 verstarben, 1255 Menschen sind aktuell bei der Sterbekasse versichert. Die zahlt im Todesfall ein Sterbegeld an die Angehörigen, um denen die Bestattungskosten zu erleichtern. „Das ist ein Zuschuss. Damit kriegt man heutzutage niemanden unter die Erde“, stellte Franz Gerding fest.