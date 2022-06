Am Sonntag in Wermelskirchen : Niederländer rast rücksichtslos und bekifft durchs Bergische

Am Sonntag in Wermelskirchen

Wermelskirchen Nach einer Verfolgung durch ein ziviles Dienstrad von Wermelskirchen bis Kürten wurde ein 24-Jähriger gestoppt. Er stand unter Drogeneinfluss. Seinen Autoschlüssel musste er abgegeben; er wurde nachmittags von seinem Vater abgeholt.

Der Sonntagsausflug ins Bergische Land nahm für zwei junge Niederländer kein gutes Ende. Ein Angehöriger musste sie abholen. Am Sonntagmittag fiel einem Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes ein Pkw mit niederländischem Kennzeichen auf. Dieser fuhr von der Landstraße 101 aus Richtung Dreibäumen kommend mit auffallend hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr von Habnenichts und bog in die L409 in Fahrtrichtung Dhünn ein. Der Polizist nahm mit einem zivilen Dienstkrad die Verfolgung auf, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.