Deutsche Post / DHL in Wermelskirchen Post öffnet Filiale in Dabringhausen wieder

Die Postfiliale an der Altenberger Straße im Dorfkern von Dabringhausen öffnet wieder. Erster Öffnungstag ist am Montag, 11. März. Das bestätigt Deutsche Post / DHL-Pressesprecherin Christina Schläger Herrero auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach will das Unternehmen die Filiale in dem Stadtteil von Wermelskirchen als zunächst als „Interims-Filiale“ betreiben.