Aufsuchende Jugendarbeit in Wermelskirchen Neues Streetworker-Büro heißt „Frejraum“

So wie es einfacher ist, vom Streetworker zu reden, so habe man auch einen deutlich weniger sperrigen Namen für das neue Büro finden wollen. „Offiziell heißen sie ‚Räume der aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Wermelskirchen‘. Als ich das im Januar mit den Jugendlichen besprochen habe, kam sofort die Ansage: Geht das auch kürzer?“, sagt Faubel und schmunzelt. Kurzzeitig war nur von dem „Raum“ die Rede, seine Frau habe dann die Idee gehabt, ihn „Frejraum“ zu nennen. „Zum einen ‚Frei‘, weil meine Arbeit halt auch viel im Freien stattfindet. Und das j kam dann dazu, weil die Zielgruppe eben Jugendliche sind. Deswegen heißt es jetzt ‚Frejraum‘“, sagt der 34-Jährige. In Betrieb ist der „Frejraum“ schon seit einigen Wochen. „Wir haben aber gesagt, dass wir ihn offiziell nach den Osterferien der Öffentlichkeit zeigen“, sagt Faubel. Und in der Tat – es sind am Samstagnachmittag auch einige ältere Einwohner, die sich den „Frejraum“ ansehen wollen oder eine frische Waffel genießen möchten.