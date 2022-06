Schulleben in Wermelskirchen : Neues Klettergerüst für die Schwanenschüler

Stadt, Förderverein und Bürgerstiftung zogen an einem Strang und übergaben am Montagmorgen das neue Klettergerüst an die Schwanenschüler. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Förderverein der Schwanenschule sammelt 20.000 Euro für die Umgestaltung auf dem Schulhof. Weitere Projekte sind an der Jahnstraße geplant.

Klettern, schwingen, schaukeln: Die Schwanenschüler stehen ab sofort in der Pause vor neuen Herausforderungen. Der Förderverein hat mit Unterstützung der Stadt ein neues Klettergerüst angeschafft. 20.000 Euro hat das aufwändige Holzgerüst gekostet – rund vier Jahre lang hat der Förderverein dafür Spenden gesammelt. Viele Eltern, heimische Unternehmen und die Bürgerstiftung der Sparkasse zogen dafür an einem Strang und stemmten am Ende den Betrag. „Die Spendenbereitschaft war so hoch, dass am Ende noch etwas Geld übrig blieb“, sagt Stefan Leßenich vom Förderverein. So konnten gleichzeitig in zwei Räumen im Altbau der Schule Schallisolierungen realisiert werden.