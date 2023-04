Großprojekt in Nachbarstadt von Wermelskirchen Haus der Kunst in Burscheid – Umbau ist gestartet

Im Kreis der Wermelskirchener Kulturmacher wird dieses Projekt in Burscheid durchaus mit Argus-Augen beobachtet. Denn: In der Nachbarstadt könnte eine Konkurrenz entstehen, die den Wermelskirchenern das Leben schwerer macht. Mit den ersten Arbeiten für den Umbau des Hauses der Kunst in Burscheid ist begonnen worden. Das teilt die Stadtverwaltung Burscheid mit. Fast alle Aufträge für die verschiedenen Gewerke, wie die Rohbau-, Gerüstbau-, Dach- und Metall-Arbeiten, Elektro-Arbeiten, Lüftungstechnik etc. seien demnach vergeben.