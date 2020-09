Neues Hallenbad in Wermelskirchen : Schwimmen im Edelstahlbecken

Wermelskirchen Der Sportausschuss hat einstimmig den Ersatzbau des Hallenbades empfohlen. Wenn dem auch der Rat zustimmt, wird der Förderantrag gestellt. Der Beigeordnete lehnt Wunsch aus der Politik ab: Es wird kein Außenbecken geben.

Heinrich Blass vom gleichnamigen Architekturbüro aus Euskirchen stellte den Politikern den Vorentwurf vor. Zuvor war die Verwaltungsspitze mit den Technikern aus dem Rathaus und dem Architekten im Eifgen gewesen, um das neue Bad „grob einzumessen“. Davon zeugen Pflöcke, die eingeschlagen wurden und die Dimension des Bades zeigen. Letztlich, so erklärte Thomas Marner (Technischer Beigeordneter), müsse das Bad gegenüber der ursprünglich geplanten Lage um ein bis zwei Meter in Richtung Eifgenstadion verschoben werden. Denn die Markierung an der Treppe vom Parkplatz zum Tennenplatz machen es deutlich: Würde man so bauen, würde die Dachkante des Neubaus direkt auf die Wand der Chlorgasanlage stoßen. „Diese können wir aber nicht abreißen. Denn ohne Chlorgasanlage wäre kein Badbetrieb möglich.“ Und so bedeutet das auch, dass das alte Hallenbad erst dann abgerissen wird, wenn das neue eröffnet ist.