Sportausschuss in Wermelskirchen Absage an neues Flutlicht

Ein Austausch der Leuchtköpfe, also der Leuchtmittel und Gehäuse, schlage laut der Machbarkeitsstudie in Pohlhausen mit knapp 50.000 Euro, in Dabringhausen und im Eifgen-Stadion je mit knapp 70.000 Euro zu Buche. Nur für diese Variante stünde laut Markus Illgas eine Förderung in Aussicht – über das Programm „Investive Klimaschutzmaßnahmen, Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung“. Entsprechend habe die Machbarkeitsstudie nur für diese Variante die Wirtschaftlichkeit berechnet. Denn: Logischerweise sind die Amortisierungszeiten bei einer Neuinstallation aufgrund der höheren Kosten noch länger. Als Potenzial zur Einsparung von Energiekosten ermittelte die Studie 965 Euro bei 100-prozentiger Ausschöpfung der Leuchtleistung und 1266 Euro (85 Prozent) jährlich für Eifgen und Dabringhausen. In Pohlhausen sind es 643 (100 Prozent) bzw. 843 Euro (85 Prozent) jährlich.