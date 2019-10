Die Hauptnarren für die Session 2019/2020 in Dabringhausen : Neues Dreigestirn feiert eine doppelte „30“

Das angehende Dawerkuser Dreigestirn im Kreise der drei Grunewalder Tanzgarden - von "klein" über "mittel" bis "gross". Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Mario Berkey, Marcus Stahlhacke und Samira Kramp werden als Dawerkuser Narren-Regenten durch die fünften Jahreszeit 2019/2020 führen. Das Motto des Trios: „Dorfkinder – dat simmer für immer!!“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Dass aus dem Wunsch, am eigenen 30. Geburtstag eine Karnevals-Prinzessin zu sein, gleich eine doppelte „30“ werden sollte, konnte Samira Kramp nicht ahnen, als sie ihre Idee beim Pfingstzeltlager der Grunewalder Karnevalsfreunde vor drei Jahren ansprach. In Mario Berkey und Marcus Stahlhacke fand sie schnell begeisterte Mitstreiter, die feststellten: „In der Session 2019/2020 feiern wir Grunewalder Karnevalisten das 30-jährige Bestehen.“ So war es eine gemachte Sache, dass in der kommenden fünften Jahreszeit die Grunewalder mit Mario Berkey als Prinz, Marcus Stahlhacke als Bauer und Samira Kramp als Prinzessin das Dawerkuser Dreigestirn stellen. Letztere wird tatsächlich 30 Jahre alt, bevor die Nachfolge-Regenten das Narrenzepter übernehmen: am 1. August. Die neuen Regenten sind „eingefleischte“ und erfahrene Karnevalisten, sind alle seit Jahrzehnten in den Reihen der Grunewalder aktiv. Die Grün-Weißen stellen die Session unter ein bodenständiges, heimatverbundenes Motto: „Dorfkinder – dat simmer für immer“.

Unisono sind sich die drei neuen Karnevalsregenten, die der Dabringhausener Festausschuss beim Herbstfest im Foyer der Mehrzweckhalle Dabringhausen offiziell vorstellte, einig: „Uns verbindet eine langjährige Freundschaft. Uns war direkt klar, dass wir drei gemeinsam klappen werden – wir harmonieren.“ Sicherlich sei es nunmehr ein sehr besonderer Schritt, nicht mehr ausschließlich in den Reihen der Gruppen auf der Bühne zu stehen, sondern an vorderster Front im Rampenlicht das Mikrofon in die Hand zu nehmen. „Wir werden mit der Herausforderung wachsen. Außerdem stärken uns unsere Familien, die genauso karnevalsbegeistert sind, und natürlich die Grunewalder, die unser Gefolge bilden werden, den Rücken“; unterstreicht Marcus Stahlhacke (40 Jahre). Und der angehende Prinz Mario Berkey (50) fügt hinzu: „Wir wollen das Publikum mitreißen, dabei Spaß haben und den Dawerkuser Karneval mit Stolz vernünftig vertreten.“

Bilden das kommende Dawerkuser Dreigestirn (v.l.): Marcus Stahlhacke als Bauer, Mario Berkey als Prinz und Samira Kramp als Prinzessin. Foto: Stephan Singer. Foto: Stephan Singer

Info Proklamation am 16. November Termin Die Proklamation der neuen Dawerkuser Regenten für die Session 2019/2020 erfolgt am Samstag, 16. November, ab 19.11 Uhr. Wo Natürlich in der Dabringhausener Mehrzweckhalle.

Dem Dreigestirn stehen in der kommenden Session zwischen 120 und 140 Termine ins Haus, viele davon stehen bereits jetzt fest. „Als Selbstständiger habe ich andere Möglichkeiten. Mein Mitarbeiter-Team unterstützt das“, blickt Mario Berkey, der eine Garten- und Landschaftsbau-Firma betreibt, aus. Seinen Urlaubsplanung hat der zukünftige Bauer Marcus Stahlhacke, der als IT-Security-Consultant arbeitet, auf den Karneval abgestimmt: „Ich nehme frei, wo es irgendwie geht.“ Nicht mehr im „Dorf“ lebt Samira Kramp, die es mit ihrem Lebensgefährten inzwischen nach Köln-Bonn verschlagen hat. Die zahnmedizinische Fachangestellte weiß um die Karnevalsbegeisterung ihres Chefs: „An den närrischen Tagen ist die Praxis geschlossen.“ Um nicht an jedem Abend nach der Rückkehr von Terminen noch nachts heimwärts fahren zu müssen, wird die angehende Prinzessin ein Wohnmobil zur Übernachtung nutzen: „Wir sind Camper, im Sommer steht der Wagen in Holland. In der Session können wir den dafür hervorragend nutzen.“ .