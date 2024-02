Vereinsleben in Wermelskirchen Die „429er“ wollen Jugend-Kultur stärken

Mit einem neuen Verein wollen junge Erwachsene die Jugend-Kultur in Wermelskirchen beleben. In Anlehnung an Wermelskirchens Postleitzahl nennen sie sich die „429er“. Untertitel: Jugendkulturverein Wermelskirchen. Die Vereinsgründung ist vollzogen, die Gemeinnützigkeit beantragt und vom Amtsgericht bereits in Aussicht gestellt. „Wir haben festgestellt, dass es sehr wenige Angebote speziell für Jugendliche und junge Erwachsene in Wermelskirchen gibt. Das haben wir zum Anlass, den Verein zu gründen“, berichtet Melina Raßmann, die mit Nico Golz und Kolja Pfeiffer das Vorsitzenden-Trio der „429er“ bildet, im Gespräch mit unserer redaktion: „Unser Ziel ist es, vornehmlich im Bereich der Kultur den Raum zu bieten für Veranstaltungen – und das gerne mit Kooperationspartnern.“