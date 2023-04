Folgen des Tarifabschlusses Neuer Tarif reißt Millionenloch ins Wermelskirchener Stadtsäckel

Wermelskirchen · Die Einigung im Arbeitskampf um das Gehalt im öffentlichen Dienst kostet Wermelskirchen in 2023 1,15 Millionen Euro mehr. In 2024 beträgt das Plus 2,67 Millionen Euro. Von dem Tarifabschluss profitieren 470 Verwaltungsmitarbeiter.

28.04.2023, 16:07 Uhr

Mehrere Wanrstreiks im öffentlichen Dienst hatten zu einer Welle von Arbeitsniederlegungen und letztlich einem Schlichtungsverfahren geführt, weil die Verhandlungspartner zu keiner eigenständigen Einigung kamen. Foto: dpa/Gregor Fischer

Auf die Politik wird die heikle Frage zukommen, woher das Geld kommen soll. Der unbeliebte Weg von Steuererhöhungen scheint für die Zukunft unausweichlich. Denn: Die Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes, der zu einer breit angelegten Warnstreikwelle in den Großstädten geführt hatte, sorgt für beträchtliche Mehrkosten, die ein Millionenloch in das Wermelskirchener Stadtsäckel reißen.