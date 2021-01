Feuerwehr Wermelskirchen : Neuer Öl-Abscheider für die Feuerwache Vorm Eickerberg

Wermelskirchen An der Feuerwache wird seit geraumer Zeit gebuddelt: Zum einen entsteht ein neuer Öl-Abscheider, gleichzeitig ein neuer Außen-Waschplatz. Die Arbeiten sollen in der ersten Februar-Woche abgeschlossen sein.

Seit Ende vergangenen Jahres wird an der Feuerwache Vorm Eickerberg gebuddelt und gebaggert. Den Grund für die „umfangreichen Tiefbau-Arbeiten“ erläutert Hartwig Schüngel, Leiter des Gebäudemanagements bei der Stadt Wermelskirchen: „Erster Bau-Abschnitt war die Erneuerung einer Rinne zur Aufnahme von Regenwasser auf der ganzen Länge direkt vor den Fahrzeughallen.“ Danach folgten die Arbeiten an einem neuen Koaleszenz-Abscheider (Fachbezeichnung für Leichtflüssigkeits- oder auch gemeinhin Öl-Abscheider). An diesen neuen Öl-Abscheider werden laut Hartwig Schüngel sowohl die Waschhalle als auch ein neuer Außen-Waschplatz angeschlossen. „Der Bau dieses Außen-Waschplatzes erfolgt im letzten Bauabschnitt“, beschreibt der Leiter des Gebäudemanagements.