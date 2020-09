Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Kindergarten in Wermelskirchen : Der Biber hat jetzt tatsächlich einen neuen Bau

Die neue Kita an der Hilfringhauser Straße wird nach dem OBI-Maskottchen „Biberbau“ getauft und im Oktober den Betrieb aufnehmen. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen In wenigen Wochen ziehen 90 kleine Steppkes in den neuen Kindergarten in der Hilfringhauser Straße ein. Sie sind dann kleine „Biber“, denn die Kita wird nach dem OBI-Maskottchen benannt und Biberbau heißen.