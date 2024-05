Kulturinitiative Wermelskirchen Haus Eifgen-Betreiberverein hat neu gestaltete Homepage

„Die Idee kam in den Vorstandssitzungen. Wir haben da darüber gesprochen, dass wir das Thema mal angehen sollten. Vor allem ging es uns aber auch darum, dass wir das Design an die Flyer und die Plakate im Haus Eifgen anpassen wollten“, sagt die 59-jährige Tracey Searle-Westerfeld. Damit soll so eine Art Corporate Design, wie das einheitliche Layout eines Unternehmens oder Vereins auch genannt wird, geschaffen werden.