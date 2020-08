Buchhandlungen in Wermelskirchen : Was der Männerdutt im neuen Duden zu suchen hat

Was der Männerdutt im neuen Duden zu suchen hat

Buchhandlungen in Wermelskirchen

Ines Stubenrauh. Buchhändlerin in der Buchhandlung Marabu. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die neue Auflage des Nachschlagewerks war am ersten Tag des Erscheinens nahezu ausverkauft. In der Buchhandlung Marabu musste der Duden bereits nachbestellt werden.

Um eins vorwegzunehmen: Coronavirus stand auch schon in der alten Auflage des Dudens. Was in dem großen Nachschlagewerk neu aufgenommen wurde, sind Wörter wie Lockdown, Massentest und Immunitätsnachweis. Alles Begriffe aus der Corona-Zeit, die mittlerweile total geläufig sind, vor einem Jahr aber sicherlich noch für Fragezeichen im Gesicht gesorgt hätten.