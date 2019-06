Johannis-Konzert : Sommer-Konzert unter freiem Himmel

Info

Tradition Am Johannistag erinnern Christen an die Geburt von Johannes dem Täufer. Für gewöhnlich wird das Fest am 24. Juni gefeiert. Regional wird der Gedenktag unterschiedlich ausgestaltet – es gibt besonderes Gebäck, vielerorts werden Feuer entzündet, aus Zweigen und Laub werden Kronen oder Sträuße gebunden. Sommersonnenwende Der Johannestag fällt in die Nähe der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres. Seit Sonntag wird es Tag für Tag wieder früher dunkel.