Schutzsuchende aus der Ukraine in Wermelskirchen : Gemeinde richtet Raststation für Geflüchtete ein

Helfer der Kirchengemeinde und des Deutschen Roten Kreuzes arbeiten Hand in Hand und stellen 60 Feldbetten für die Schutzsuchenden aus der Ukraine bereit. Foto: Theresa Demski

Update Neuenhaus Auf dem Weg nach Portugal machen 60 Geflüchtete aus der Ukraine Pause in Neuenhaus. Gemeinde und DRK haben alles vorbereitet.

Christine Schuller schüttelt ein Kopfkissen aus. Dann blickt sie sich im Gottesdienstraum um. Innerhalb einer Stunde hat sich der Saal vor dem Altar in eine Raststation verwandelt. „Wir sind bereit“, sagt Christine Schuller. 60 Feldbetten stehen im Stephanus-Gemeindezentrum – mit Kopfkissen und Decken.

Die Wermelskirchener Helfer des Deutschen Roten Kreuzes räumen gerade die Materialkisten zusammen. Nebenan in der Küche wird geschnibbelt – für große Töpfe voller Kartoffelsuppe. Milchreis steht auf dem Herd. Und viele fleißige Helfer sind in den Supermärkten der Stadt unterwegs, um später Verpflegungspakete zu packen. Die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus und die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben einen Ort geschaffen, an dem 60 Geflüchtete aus der Ukraine am Donnerstagnachmittag durchatmen können – bevor es weiter Richtung Leiria in Portugal geht.

Info Ein Gottesdienst für den Frieden Mithilfe Bürger, die helfen wollen, können sich an die zentrale Mailadresse wermelskirchenhilft@wermelskirchen.de wenden. Spenden sind auf das Konto der Initiative Willkommen in Wermelskirchen möglich – Evangelische Kirchengemeinde, IBAN DE83 34051570 0000 100271, Verwendungszweck: Ukraine. Termin Die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus lädt für kommenden Sonntag, 10.30 Uhr, zu einem Friedensgottesdienst für Kinder und Erwachsene ins Stephanus-Gemeindezentrum ein. Der Gottesdienst wird auch auf YouTube übertragen.

Die Anfrage hatte das Goethe-Institut in Düsseldorf gestellt: Die Stadtverwaltung in Leira habe für Geflüchtete eine Busreise von Warschau in die große ukrainische Gemeinschaft in Zentralportugal organisiert. 60 Frauen und Kinder, Busfahrer und Dolmetscher hätten sich am Mittwoch in Warschau auf den Weg gemacht. Im Rheinland werde dringend ein Ort gesucht, an dem die Busfahrer und die Passagiere acht Stunden Pause machen könnten.

Fast 100 Teller Suppe verteilte Helferin Annerose Frickenschmidt am Donnerstagnachmittag an die Schutzsuchenden, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

„Viele Kommunen hatten schon abgesagt“, erzählt Bürgermeisterin Marion Lück. Über Michael Flanhardt von der Schumacher-Group (Rasspe) erreichte die Anfrage dann das Rathaus in Wermelskirchen. „In dieser Zeit ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dort zu helfen, wo wir helfen können“, betont die Bürgermeisterin und nahm am Dienstagnachmittag den Kontakt zu Dorothea Hoffrogge von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ auf. Und wie so oft: Dorothea Hoffrogge zögerte nicht und sagte zu, dass in Hilgen-Neuenhaus bis zum nächsten Tag eine Raststation entstehen und die Gemeinde ein „Willkommen“ und die Verpflegung übernehmen könne. Die Erleichterung beim Goethe-Institut sei groß gewesen, berichtet die Bürgermeisterin. Die Dankbarkeit im Rathaus auch. Tanja Dehnen vom Sozialamt fragte parallel beim Deutschen Roten Kreuz an, ob die Ehrenamtlichen Feldbetten aufbauen könnten. Auch deren Bereitschaftsleiter Bernd Koebke zögerte nicht, trommelte Ehrenamtliche zusammen, machte sich im Kreis auf die Suche nach ausreichend Betten und Material und fuhr am Mittwoch vor dem Stephanus-Gemeindezentrum vor.

„Wir haben einfach das Vertrauen, dass sich in diesen Situation Helfer finden“, erklärt Dorothea Hoffrogge die schnelle Zusage. Es gebe ein gut funktionierendes Netzwerk und viele Menschen, die helfen wollen. Für die Zwischenstation seien nun vor allem Mitglieder der Kirchengemeinde und des DRK im Einsatz. Ursprünglich war mit einer Ankunft der Busse am späten Donnerstagabend gerechnet worden. „Wir wollten uns vorher eigentlich noch zur Friedensgebet im Gemeindezentrum treffen“, erzählt Dorothea Hoffrogge. Dann kam die Nachricht: Die Busse würden schon am Donnerstag gegen 14 Uhr erwartet. Mitten in der Nacht würde der Tross dann weiter Richtung Frankreich und schließlich nach Portugal aufbrechen. Die Gemeinde verlegte die Friedensgebet spontan auf den Vorplatz. „Für uns schien es gerade in dieser Situation unmöglich, das Gebet für den Frieden ausfallen zu lassen“, sagt Dorothea Hoffrogge.

Und so sind am Mittwochabend viele Ehrenamtliche im Einsatz, um für die Menschen aus der Ukraine einen ruhigen Ort zur Rast einzurichten. Karin Peter bereitet das Essen vor. Viele Helfer haben angekündigt, Kuchen zu backen. Und auch für die Ankunft der Menschen am Donnerstagmittag haben sich schon Ehrenamtliche gefunden. „Das ist eine besondere Aufgabe“, sagt Dorothea Hoffrogge und will auch vor der Ankunft mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen. „Da kommen Menschen, die ihre Familien und ihr Leben haben zurücklassen müssen“, sagt sie, „da können wir hier keine Dankbarkeit, Freude oder Erleichterung erwarten.“ Sie habe erlebt, wie Ehrenamtliche in der vergangenen Woche mit Tränen in den Augen Schutzsuchende aus der Ukraine empfangen hätten. „Wir können hier nur für einen Augenblick einen sicheren Ort bieten“, sagt Dorothea Hoffrogge.