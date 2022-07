Pläne für die Balkantrasse in Wermelskirchen : Bewegung für die Waffelpause

Neuenhaus Die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus und der Sportverein TuS Wermelskirchen sorgen für einen Fitnessparcours an der Balkantrasse.

Laufen, Dehnen, Muskeln stärken: An der Waffelpause gleich neben der Balkantrasse sollen Erwachsene künftig die Gelegenheit bekommen, ihre Fitness unter freiem Himmel zu trainieren. Dafür ziehen der TuS Wermelskirchen und die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus an einem Strang.

Vergangenen Donnerstag konnten Anwohner und Radfahrer die ersten Vorboten des Projekts beobachten: An der Bundesstraße wurden die Geräte für den Fitnessparcours angeliefert. Mit einem großen Lastwagen kamen die schweren Geräte an. „Um sie zur Waffelpause dirigieren zu können, war ein Gabelstapler nötig“, erklärt Klaus-Dieter Rath, der sich als Vertreter der Kirchengemeinde um das Projekt kümmert. Mit dem deutlich kleineren Fahrzeug konnten die Fitnessgeräte bis zur Waffelpause gebracht werden.

Dort soll in den nächsten Wochen nun der Fitnessparcours entstehen – auf der Wiese gleich neben dem Rastplatz. Es soll einen separaten Eingang von der Trasse geben. „Die Geräte sind für die Öffentlichkeit so jeder Zeit einfach zu erreichen“, erklärt Rath. Aber auch der barrierefreie Zugang über die Waffelpause ist möglich.

Für das Projekt kooperieren einmal mehr der Sportverein und die Kirchengemeinde miteinander: Der TuS Wermelskirchen investierte in die Geräte – und stellte entsprechende Anträge, um Gelder aus dem europäischen Fördertopf LEADER zu bekommen. Mit Erfolg. Insgesamt 20.000 Euro kostet der neue Fitnessparcours, aus dem Fördertopf fließen 16.000 Euro, 4000 Euro trägt der Sportverein. Die Kirchengemeinde stellt das Grundstück gleich neben dem beliebten Rastplatz an der Balkantrasse zur Verfügung.

„Natürlich können sich auch ältere Kinder hier ausprobieren, die Geräte sind aber ganz gezielt für Erwachsene angeschafft worden“, erklärt Rath. Im Grunde sei der Fitnessparcours die nächste Generation des alten „Trimm-dich-Pfades“. So will etwa der Sportverein mit verschiedenen Gymnastikgruppen die neue Anlage nutzen.

Nicht erst seit Corona ist der Sport unter freiem Himmel dort ausgesprochen beliebt. Aber auch jeder, der eine bewegliche Rast an der Trasse einlegen oder an Wochenenden und Feiertagen während der Saison den Besuch der Waffelpause mit etwas Bewegung verbinden möchte, ist herzlich willkommen. Der Besuch sei selbstverständlich kostenlos.

Wann genau der Startschuss im neuen Fitnessparcours fällt, ist noch offen. Klaus-Dieter Rath geht von einer Fertigstellung der Anlage in sechs bis acht Wochen aus. Parallel entsteht übrigens am Gemeindehaus in Neuenhaus eine Spielanlage, auf der sich auch Kinder austoben können. In Kooperation mit der Stadt und mit Hilfe von Fördertöpfen soll am Stephanus Gemeindezentrum eine Erlebnisfläche rund um Bewegung und Natur für Kinder, Erwachsene und Menschen mit Behinderung entstehen. Auch hierfür würden die Vorbereitungen laufen, sagt Rath.