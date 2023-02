Gemeindeleben in Wermelskirchen Finanzielle Lage in Neuenhaus entspannt sich

Die kleine Gemeinde in Hilgen-Neuenhaus hat also Federn gelassen, das verschwieg das Presbyterium nicht. „Aber wir sind und bleiben bunt und lebendig“, betonte Presbyteriumsvorsitzende Dorothea Hoffrogge. Und das zeige am Ende auch der Blick in die aktuellen Finanzen, ergänzte die Kirchmeisterin. Insgesamt haben die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus im vergangenen Jahr 67.743 Euro Spenden erreicht. Allein die Waffelpause brachte durch großes ehrenamtliches Engagement 9500 Euro in die Kasse des Förderkreises. Fast 20.000 Euro Spendengelder erreichten den Förderkreis darüber hinaus. Und auch die Stephanus-Stiftung verzeichnete im vergangenen Jahr Spenden und Zustiftungen – insgesamt rund 12.000 Euro. Um die Finanzlage der Gemeinde etwas zu entspannen, habe der Stiftungsrat entschieden, den Gemeindehaushaushalt in diesem Jahr mit rund 9800 Euro zu unterstützen. Das Haushaltssicherungsverfahren ist also vom Tisch – auch wenn die Kirchensteuereinnahmen weiter sinken, im Vergleich zum Vorjahr um 4000 Euro. „Die Situation hat sich also entspannt“, fasste Susann Berchner zusammen, „aber wir müssen weiter sehr sensibel auf unsere Ausgaben achten.“