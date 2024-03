Kommunalpolitik in Wermelskirchen Frauen-Duo führt jetzt den Seniorenbeirat

Werner Allendorf (CDU) will den Ball flach halten, wie es sprichwörtlich heißt. Als er vor einigen Wochen unerwartet seinen Rücktritt vom Vorsitz des Seniorenbeirats bekannt gab, wollte er im Gespräch mit unserer Redaktion nichts zu den Gründen sagen. Nur so viel: „Es ist an der Zeit, dass jüngere Beiratsmitglieder das Ruder übernehmen.“ In der Folge übernahm Allendorfs Stellvertreter Benno Klinke (SPD) die Führung – auf der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats legte auch er sein Amt nieder. Genauso wie Werner Allendorf kündigte auch Benno Klinke an, dem Beirat als Mitglied erhalten zu bleiben.