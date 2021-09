Fußgängersicherheit in Wermelskirchen erhöht : Neue Verkehrsinsel auf Brückenweg

Wermelskirchen Der Fußweg während der Bauphase am Loches-Platz soll sicherer werden. Die neue Querungshilfe ist auch wichtig für die Schulwegsicherheit aus den Wohngebieten.

Manche Bürger sind, wenn es um Neuerungen geht, skeptisch. Auch wenn’s um die Sicherheit des Einzelnen geht. Da baut die Stadt eine neue Verkehrsinsel am Brückenweg, um eine höhere Fußgängersicherheit zu ermöglichen. Doch was machen Fußgänger, die jetzt nachmittags in einem Zeitrahmen von 20 Minuten beobachtet wurden? Sie querten vor und hinter der neuen Verkehrsinsel den Brückenweg. Das Tiefbauamt hat auf dem Brückenweg in Höhe des Amtsgerichts die neue Verkehrsinsel installiert. Die soll während der Bauphase am Loches-Platz den Weg in diesem Bereich sicherer machen.