Netzwerkarbeit in Wermelskirchen Wie Kinderschutz besser gelingen soll

Arbeitsfeld Der Aufgabenbereich von Janina Gellermann umfasst die Vorbereitung, Gründung und Koordination des Netzwerks Kinderschutz in Wermelskirchen. Außerdem gehören Fortbildungen und Fall-Auswertungen zu ihrer Arbeit. „Das Erstellen und Überarbeiten von Kinderschutzkonzepten nimmt einen großen Teil meiner arbeit ein“, beschreibt die 37-Jährige. Kinderschutzkonzepte sind inzwischen für Akteure der Kinder- und Jugendarbeit vorgeschrieben. Kinderschutz muss nach den Vorgaben des LKSG NRW beispielsweise in pädagogische Konzepte von Kindertagesstätten oder Offenen Ganztagsschulen integriert werden. „Bei den städtischen Einrichtungen arbeiten wir gerade an einer Vereinheitlichung“, beschreibt Janina Gellermann.

Netzwerk Weitere Informationen zur Auftaktveranstaltung „Netzwerk Kinderschutz Wermelskirchen“, die sich ausdrücklich an Akteure der Kinder- und Jugendhilfe richtet und am 6. November im Bürgerzentrum stattfindet, gibt es per E-Mail an netzwerk.kinderschutz@wermelskirchen.de.