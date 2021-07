Angebote von Stadt, DLRG und WTV in Wermelskirchen : Neue Schwimmkurse im Quellenbad und im Freibad

Angebote von Stadt, DLRG und WTV in Wermelskirchen

Mit vielen Schwimmkursen soll jetzt in den Ferien nachgeholt werden, was während des Lockdowns nicht möglich war. Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Wermelskirchen Spät, aber immerhin: Die Stadt Wermelskirchen bietet im Quellenbad und im Freibad Dabringhausen zahlreiche Schwimmkurse mit eigenem Personal an.

Vor Wochen noch wurden mögliche Angebote in diese Richtung aus der Verwaltung heraus vehement abgelehnt. Darüber hinaus führen der WTV und die DLRG im Quellenbad entsprechende Kurse durch. Darüber informiert jetzt zum Ende der ersten Ferienwoche die Stadtverwaltung.

Das Quellenbad am Quellenweg hat, entgegen der bisherigen Praxis, auch während der Sommerferien geöffnet, um die Kursangebote ohne Unterbrechung anbieten zu können. Die Schwimmkurse der DLRG werden montags mit zwei Gruppen in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr, die Schwimmkurse des WTV mit zwei Gruppen 18 bis 20 Uhr durchgeführt. Das Kursusangebot des Quellenbad-Personals findet dienstags, mittwochs und freitags mit täglich sieben Gruppen (mittwochs acht Gruppen) zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Zusätzlich führt die DLRG donnerstags Schwimmkurse mit zwei Gruppen in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr durch.