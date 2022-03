Mehr Sauberkeit in Wermelskirchen : Neue Mülltonnen in der Innenstadt aufgestellt

Wermelskirchen Erforderlich sind die zusätzlichen, 120 Liter fassenden Mülltonnen, weil an schönen Wochenenden nicht nur mehr Spaziergänger in der Stadt unterwegs sind, sondern auch viel mehr Radfahrer.

Das ging ja viel schneller als erwartet: Am Mittwochmorgen stellten die Mitarbeiter der Firma Magney, die im Auftrag der Stadt dienstags und freitags die fest installierten Mülleimer entleert, die zusätzlichen acht Mülltonnen in der Innenstadt auf. Die sind notwendig geworden, weil die vorhandenen kleinen Mülleimer vor allem an den Eisdielen nicht ausreichten – am Montag dieser Woche waren alle Müllgefäße proppenvoll, vor dem dm-Markt lagen die Eisbecher auf dem Beet.