Verkehrs- und Verschönerungsverein Dabringhausen kümmert sich : VVV stiftet zwei neue Mülleimer für den Dorfpark

Dabringhausen Nach Vandalismus und der Debatte um Ruhestörungen durch Jugendliche kümmert sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dabringhausen gerade intensiv um die Anlage am Brunnen.

Im Zuge der Diskussion um Vandalismus und Ruhestörung durch mehrere Jugendgruppen im Dorfpark (wir berichteten) habe sich gezeigt, dass die bisherigen Mülleimer zudem schlicht nicht gut geeignet waren: „Sie waren zu klein und hatten keinen Deckel. Das war zumindest unpraktisch. Beispielsweise Pizzakartons landeten häufig daneben“, erläutert Röntgen und fügt an: „Durch den neuen Treffpunkt, den die Jugendlichen in der Nähe des Friedhofs unterhalb des Funkturms bekommen haben, hat sich die Lage im Dorfpark deutlich beruhigt.“

Weiter berichtet Harald Röntgen: „Wir haben bewusst zwei Mülleimer mit Holzverkleidung angeschafft, weil sie so im Aussehen an die Holzsitzbänke angepasst sind. Die Deckel der Eimer verhindern zudem, dass Vögel irgendwelchen Unrat herauspicken und an der Brunnenanlage verteilen.“ Auch Letzteres sei in der Vergangenheit vorgekommen.