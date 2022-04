Bauen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Neue Konditionen für Bauherren

Rhein-Berg Wer in öffentlichen Wohnungsbau investiert profitiert. Es gibt Tilgungsnachlässe. Auch die Anforderungen des Klimawandels werden dabei berücksichtigt.

Bauherren profitieren im Rheinisch-Bergischen Kreis von Fördermitteln, wenn sie in den öffentlichen Wohnungsbau investieren. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat die Bestimmungen angepasst. Ziel der neuen Regelungen ist es, die Attraktivität der öffentlichen Wohnraumförderung zu erhöhen und steigenden Baukosten entgegenzuwirken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch die Anforderungen des Klimawandels werden dabei berücksichtigt. Eigenheime werden unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gefördert. Zuständig für die Bewilligung der Fördermittel ist die Wohnungsbauförderung des Kreises. In einem Beratungsgespräch kann geklärt werden, ob die erforderlichen Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt und welche Finanzierungsvarianten möglich sind, heißt es in der Pressemitteilung. Interessierte können sich montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr zum Thema Mietwohnungsbau unter Tel. 02202 13-2436, zum Thema Eigenheime unter Tel. 02202 13-2413 und bei Fragen zur Modernisierung unter Tel. 02202 13-2268 beraten lassen. Anfragen können Bürger auch per E-Mail an wohnungsbaufoerderung@rbk-online.de senden. Im Zuge der Anpassungen wurden die Grunddarlehen für den öffentlichen Mietwohnungsbau erneut angehoben. Bauherren erhalten je nach Kommune und vereinbarter Nutzung des Wohnraums auf die Grunddarlehen einen Tilgungsnachlass von 20 bis 35 Prozent. Ein Tilgungsnachlass von 50 Prozent wird für alle Zusatzdarlehen gewährt, zum Beispiel bei Darlehen für standortbedingte Mehrkosten, Klimaanpassungsmaßnahmen, besondere Qualität des Wohnumfelds oder städtebauliche sowie gebäudebedingte Mehrkosten.