Bürgerstiftung unterstützt JC Wermelskirchen Neuanschaffung sorgt für Judomatten-Rotation

Am Ende blieben allerdings immer noch 120 alte Matten übrig, für die es in Wermelskirchen keine Verwendung mehr gab. Eine Entsorgung hätte mit knapp 1000 Euro zu Buche geschlagen. Dann aber meldete der Judo-Club Hilden sein Interesse an. Weil die eigentliche Haupttrainingsstätte, die Sporthalle Weidenweg, seit geraumer Zeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist das Training seitdem im gesamten Stadtgebiet verteilt. „Es ist logistisch unmöglich, die Matten hin- und her zu transportieren, daher lagern wir an jedem der acht Trainingsorte Matten“, berichtet JCH-Sportmanager Stefan Drah.