Anmeldungen sind noch möglich Neue Gesamtschule in Wermelskirchen wird gegründet

Die Freude in der Stadtverwaltung ist groß: Seit Dienstagabend steht fest, dass die neue Gesamtschule Wermelskirchen gegründet wird. Die dafür erforderlichen Anmeldungen von 100 gemeindeeigenen Kindern aus der Stadt sind zusammen (wir berichteten). Bis Freitag, 27. Januar, um 18 Uhr können noch weitere Kinder für die neue Schulform am Schulstandort Weyersbuch/Wirtsmühle angemeldet werden. Nach Ablauf der Anmeldefrist entscheidet sich, ob die Gesamtschule dann nach den Sommerferien am 7. August vier- oder fünfzügig an den Start gehen wird.