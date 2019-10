Innenstadt Wermelskirchen : Neue Fugen fürs Pflaster

Die Straßen- und Tiefbaufirma Köster verfugt Pflasterflächen in der Innenstadt neu.Dazu wird ein Zwei-Komponetne-Material eingearbeitet. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen (pd) Für eine sauberere Innenstadt und gepflegteres Erscheinungsbild: Bei strömenden Regen verfugte die Hückeswagener Straßen- und Tiefbaufirma Köster am Montag einige Quadratmeter Pflaster in der Innenstadt neu – Flächen, in denen sich vorher schnell weg geschnippte Kippen festsetzten, so fest, dass selbst die Borsten der Kehrmaschine sie nicht herauslösten.

