In Wermelskirchen lebt eine Tradition weiter Bürgerbusverein freut sich über neue Fahrer

In der Scheune in Eipringhausen feiert der Bürgerbusverein – so wie all die Jahre zuvor. „Es ist ein Dankeschön für unsere ehrenamtlichen Fahrer“, erinnert Vereinsvorsitzender Wolfgang Craen an den Hintergrund der Veranstaltung. Die Resonanz ist jedes Jahr groß. Viele der Freiwilligen feiern mit. „Unserm Vater war es immer ein großes Anliegen, dass der Bürgerbusverein in der Scheune feiern kann“, erzählt Friedhelm Preyer.