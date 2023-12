Elektro-Mobilität in Wermelskirchen BEW richtet neue E-Ladesäulen am Rathaus ein

Sechs Parkplätze auf dem Parkplatz des Bürgerzentrums sind für Bauarbeiten gesperrt. Am Brückenweg sind bereits Bagger angerollt, die Arbeiten gestartet. Der Grund: An dieser Stelle errichtet die Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) eine Trafo-Station, um drei neue Ladesäulen in Betrieb nehmen zu können. Künftig können an dieser Stelle auf dem Parkplatz sechs Elektro-Autos laden.