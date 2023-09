Neue Behördenleitung für Wermelskirchen Katharina Hecker übernimmt Führung des Finanzamtes

Katharina Hecker begann ihre Laufbahn in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2002 im Finanzamt Essen-Süd. Es folgte ein Einsatz als Sachgebietsleiterin im Finanzamt Oberhausen-Süd. Hieran anschließend wechselte sie als Referentin an die Oberfinanzdirektion Düsseldorf bzw. Rheinland, später Nordrhein-Westfalen. In der Oberfinanzdirektion war Hecker zunächst im Bereich IT und Organisation tätig, ehe sie persönliche Referentin des Oberfinanzpräsidenten wurde. Zuletzt war Katharina Hecker als Referatsleitung für den Bereich Kommunikation und Strategie in der Oberfinanzdirektion eingesetzt.