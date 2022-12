Funklöcher schließen und Netzkapazität erweitern Neue 5G+-Station in Wermelskirchen in Betrieb

Aktuell sind bereits 28 Standorte im Rheinisch-Bergischen Kreis mit 5G-Technologie ausgestattet – und die ersten fünf Standorte haben bereits 5G+ an Bord. Bis Mitte 2023 sollen weitere 14 5G-Bauprojekte im Kreis realisiert werden – darunter eine neue 5G-Station in Bergisch Gladbach. Konkret wird Vodafone in den nächsten zwölf Monaten elf bestehende Standorte in Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath, Leichlingen, Burscheid, Odenthal und Kürten zu 5G-Stationen aufwerten, indem dort erstmals 5G-Technologie installiert wird. Darüber hinaus erhalten zwei vorhandene Breitband-Stationen in Bergisch Gladbach und Overath zusätzliche Antennen, um die Kapazitäten im Einzugsgebiet der jeweiligen Stationen weiter zu erhöhen.