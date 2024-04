Groß-Neubauprojekt in Wermelskirchen Loches-Platz-Komplex „erreicht das Ziel“

In den Neubau-Komplex auf dem Loches-Platz zieht demnächst Leben ein. Und das nicht nur in Form von der Dachbegrünung, wofür jetzt ein Kran die Pflanzen vom Vorplatz auf das Flachdach des Gebäudes gehoben hat. Um den Monatswechsel Mai / Juni werden die Senioren-Wohngemeinschaften der Diakonie ihre Räume beziehen – am Montag, 10. Juni, folgt die Eröffnung des „Norma“-Discount-Supermarktes.