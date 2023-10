Kabarett in Wermelskirchen Nessi Tausendschön ist die „Lustigkeitshure“mit flottem Hüftschwung

Nessi Tausendschön hat allerdings noch einen anderen Auftrag, das klingt immer mal wieder am Rande mit. „Ich mag die Sprache“, sagt sie. Und selbst, wenn sie mal unter die Gürtellinie langt, macht sie das in so gewählten Worten, dass ihr diese Leidenschaft wirklich jeder im Publikum abnimmt. Was der Unterschied zwischen Comedians und Kabarettisten sei. „Die einen machen es wegen dem Geld“, sagt Nessi Tausendschön, „die anderen wegen des Geldes.“ Diese Lust an der Sprache klingt in jedem ihrer Lieder mit, in ihren Texten, die sie vom Tisch aus vorliest und selbst in ihrem Geplänkel zwischendurch. Mal greift sie ins alberne Fach. Mal wird sie ganz ernst. Es gibt zweifellos die Glanzlichter des Abends und dann jene Momente, die deutlich weniger glänzen, aber auch Fans haben. Sie singt von der „Wunderbaren Welt der Amnesie“, sie schimpft auf Gerhard „Gazprom“ Schröder. Dann plötzlich stimmt sie ein Liebeslied an, dem man nicht so richtig abnehmen will, dass es der Satirequelle entspringt. Und wenn der wunderbare William Mackenzie zu den Instrumenten greift, dann schwingt sie dazu ihre Hüften. So sei sie eben, hat Nessi Tausendschön schon zu Beginn des Abends verkündet – eine „Lustigkeitshure“, eine „Witzigkeitsprostituierte“, eine „Ulkkurtisane“. Wieder kirchern die einen fröhlich, während die anderen auf die nächste Melodie hoffen.